Vorbereitung für Weihnachtsmarkt

Auerbach.Die Weihnachtsstimmung kommt so langsam überall auf Touren, trotz des weiterhin schönen und milden Wetters der letzten Tage. Die Vorbereitungen für den Auerbacher Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende sind schon sehr weit. Mit Eintritt der Dunkelheit und der Eröffnung am Samstag, 1. Dezember, um 16 Uhr wird der Kronepark festlich illuminiert und in einen Winterpark verwandelt.

Musik und Nikolaus

Das Grundgerüst für das Bühnenprogramm konnte bei einer Sitzung mit musikalischen Beiträgen verschiedener Musikgruppen aus der Region festgelegt werden. Selbstverständlich wird der Nikolaus an beiden Tagen vorbeikommen. Weitere Überraschungen insbesondere für die Kinder sind in der Vorbereitung. Eine große Tombola ist geplant. Das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz mit verschiedenen Angeboten. Wie in den vorigen Jahren bietet die IAV an einem Gemeinschaftstand allen Vereinen und Organisationen die Möglichkeit der Teilnahme an.

Vorschläge willkommen

Die Interessengemeinschaft ist sehr stolz, dass die gesamte Logistik für das zweitägige Event in Eigenregie geleistet werden kann. Ohne die Zusammenarbeit der Vereine und Organisationen ist heute eine solche Veranstaltung nicht mehr möglich. Vorschläge für die weitere Gestaltung des abschließenden Höhepunktes des Auerbacher Veranstaltungskalenders werden noch entgegen genommen. Die Auerbacher Bevölkerung ist eingeladen. „Über Besucher aus der Region oder Bensheim sind wir in Auerbach am ersten Advent auch erfreut“, so IAV-Sprecher Ralph Stühling. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.10.2018