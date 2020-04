Vorbereitungen für TV-Gottesdienst aus der Hospitalkirche

Bensheim.Schon gestern Nachmittag war das ZDF mit großem Gerät vor Ort, um die technischen Voraussetzungen für einen weiteren Fernseh-Gottesdienst am Sonntag aus der Hospitalkirche zu schaffen. Nach wie vor heißt es wegen der Corona-Pandemie, dass keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden dürfen. Die Übertragung mit Pfarrer Heinz Förg, die Gläubige in ganz Deutschland verfolgen können, beginnt um 9.30 Uhr und steht unter der Überschrift: „Streck deine Hand aus“. „Die Texte des zweiten Sonntags der Osterzeit eröffnen eine Perspektive, in dem sie aufzeigen, wie es nach Ostern weitergeht und was wichtig ist. Fragen, die angesichts der Corona-Pandemie sehr aktuell sind“, heißt es in einer Pressemitteilung der Katholischen Fernseharbeit. In der Kirche selbst sind keine Zuschauer zugelassen. df/Bild: Funck

