Vorbereitungen für Weihnachtsmarkt

Auerbach.Die letzten Vorbereitungen für den Auerbacher Weihnachtsmarkt am ersten Adventwochenende laufen an. Mit der Eröffnung am Samstag, 30. November, um 16 Uhr soll wieder ein buntes Programm den Kronepark in einen Winterpark verwandeln, wenn vor allem das Wetter mitspielt.

Die Interessengemeinschaft lädt zur Besprechung für Mittwoch (13.) um 20 Uhr in den Kerwewschuppen Auerbach, Zwischen den Bächen 11, ein. Auf der Tagesordnung stehen zwei weitere Aktivitäten für Auerbach, die beim Weihnachtsmarkt gestartet werden. Die IAV hofft auf weitere zahlreiche Unterstützung. Anmeldung jederzeit möglich unter ralph.stuehling@yahoo.com. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 08.11.2019