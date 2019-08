Vorbereitungstour für Männerwallfahrt

Bensheim.Die Männerwanderfahrt der Kolpingsfamilie Bensheim rückt näher. Um für die Touren in Saalbach-Hinterglemm fit zu sein, sind alle Wanderer für Sonntag 15. September, eingeladen, sich bei einer Wanderung „Rund um Bensheim“ vorzubereiten.

Treffpunkt ist um 9.30 Uhr der Parkplatz Friedhof Mitte in Bensheim. Die reine Gehzeit beträgt vier Stunden. Es wird unterwegs eine kleine Rast für die Verpflegung aus dem Rucksack gemacht. Der Abschluss dieser Wanderung wird in Bensheim im Weingut Mohr gegen 14.15 oder 14.30 Uhr sein. „Es wäre schön, wenn die Senioren, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, auch zu diesem Zeitpunkt ins Weingut kommen würden, damit alle zusammen noch einen schönen Nachmittag verbringen“, schreibt die Kolpingsfamilie.

Hierfür ist eine verbindliche Anmeldung bei Josef Egger, Telefon 06151/68886 oder per E-Mail bei Ludwig Bernschneider, bis spätestens Samstag, 7. September, erforderlich. Der Wanderführer weist darauf hin, dass auch die Partnerinnen bei dieser Wanderung dabei sein können. Die Abfahrt zur Wanderfahrt am Mittwoch, 18. September, ist um 6 Uhr am Busbahnhof Bensheim – Personalausweis nicht vergessen, heißt es abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.08.2019