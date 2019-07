Vorerst kein Neubau auf dem Marktplatz

Von unserem Redaktionsmitglied Dirk Rosenberger

Bensheim. Das alte Haus am Markt liegt in Trümmern - und mit ihm die Planungen für den Neubau. Bürgermeister Rolf Richter hat die Reißlinie gezogen, die Verantwortlichen im Rathaus wollen das weitere Vorgehen überdenken. „Jetzt, da der freie Blick auf Sankt Georg Realität ist, muss ich sagen, dass dieser Anblick optisch sehr gut rüberkommt“, erklärte Bürgermeister Rolf Richter am Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung.

Auch wenn das neue Gebäude formal beschlossen sei, zeige sich, dass die deutliche Mehrzahl der Bürger, die das Thema bewegt und die sich dazu geäußert haben, „den in dieser Form geplanten Neubau ablehnt und den freien Blick bevorzugt“, so Richter weiter.

Die Pläne für ein mehrgeschossiges Gebäude in Anlehnung an das frühere klassizistische Rathaus sind damit vom Tisch. Eigentlich hätte nach dem nun fast vollzogenen Abbruch des sanierungsbedürftigen 70er-Jahre-Baus im Winter mit den Neubauarbeiten begonnen werden sollen - nach jahrelangen Debatten, Bürger-Informationen, öffentlichen Auseinandersetzungen, der Absage der Modekette H&M, der komplizierten Suche nach einem Gastronom und letztlich dem von der Koalition getragenen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, die Immobilie abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen.

Das alles ist nun nur noch eine (gewaltige) Fußnote in der städtischen Geschichte. Aus Sicht des Rathauschefs gab es aber zum jetzigen Zeitpunkt keine Alternative mehr. „Mir fällt dieser Schritt nicht leicht, weil ich von dem Konzept und dem Ziel der Belebung des Marktplatzes als zentraler Baustein für eine zukunftsfähige Innenstadt überzeugt bin“, so der Rathauschef, „aber die Wirkung des freien Blicks auf Sankt Georg und die Meinungsäußerungen der Bürger haben bei mir zu einer Neubewertung geführt. Wenn in der Bürgerschaft ein Thema so extrem wahrgenommen wird und ein so eindeutiges Meinungsbild herrscht, fühle ich mich verpflichtet, dies aufzunehmen und neue Wege anzudenken.“

Das gemeinsame Ziel bleibe es, eine lebendige, zukunftsfähige Innenstadt zu erhalten.

