Vorfahrt fürs Winzerfest: Bürgerhaus-Absperrung abgebaut

Bensheim.Das Bergsträßer Winzerfest hält (fast) nichts auf – schon gar nicht eine mindestens 8,88 Millionen teure Modernisierung des Bürgerhauses. Die Bauzäune auf dem Beauner Platz rund um das Gebäude sind seit Freitagvormittag verschwunden, der Bereich vorerst wieder passierbar. Damit liegen die Entkernungsarbeiten im Inneren im Zeitplan, schließlich musste man fertig sein, bevor die Schausteller anrücken, um den Rummelplatz zwischen Rinnentor und Parktheater zu bestücken. Gefeiert wird das Winzerfest zwar erst vom 1. bis 9. September, die Fahrgeschäfte werden aber deutlich früher angeliefert und aufgebaut.

Erst nach dem Wein-Klassiker in der Innenstadt haben die Bautrupps am Bürgerhaus wieder Vorfahrt – dann geht es um die Neugestaltung der Fassade, die bekanntlich aufwendiger wird, als ursprünglich gedacht (wir haben berichtet). Gibt es bei der Baugenehmigung keine Verzögerung, könnte ab Mitte/Ende September dieser nächste Abschnitt angegangen werden. Bis dahin aber bestimmt das Winzerfest den Takt in der Stadt – auch wenn es in diesem Jahr durch das Bürgerhaus-Projekt die eine oder andere Abweichung vom Standardprogramm geben wird (wir werden berichten). dr/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.08.2018