BENSHEIM.Beste Stimmung herrschte in der Bensheimer Stadtbücherei. Zahlreiche Kinder waren zu einem großen Vorlesefest gekommen. Mit dem Nachmittag gingen die Vorlesereihen „Lesen auf der Insel“, „Bilderbuchkino“ und „Lesestartzeit ab 3“ in die Sommerpause.

Nun aber gab es erst einmal wie jedes Jahr im Mai einiges an Unterhaltung – und das an mehreren Erlebnisstationen im Erdgeschoss der Bücherei. Zuhören, zugucken und mitbasteln waren angesagt. Auch durften die Mädchen und Jungs an einem Glücksrad drehen. Zum Auftakt wurden die Kinder und ihre erwachsenen Begleiter in großer Runde von Winnie Lechterbeck begrüßt, die den Nachmittag federführend organisiert hatte und dabei die Leseparten an ihrer Seite wusste.

Den Parten galt ihr besondere Dank fürs Engagement zur Freude der Kinder das Jahr über. Zudem gab es zur Begrüßung Musik von Hannelore Schmanke und Schülerrinnen der Musikschule. thz/Bild: Zelinger