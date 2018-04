Anzeige

Bensheim.Traditionell im Mai verabschieden sich die Vorlesereihen „Lesen auf der Insel“, „Bilderbuchkino“ und „Lesestartzeit ab 3“ in die Sommerpause. Die zurückliegende Vorlesesaison soll deshalb mit allen kleinen und großen Zuhörern gebührend gefeiert werden. Aus diesem Anlass sind Kinder ab vier Jahren mit ihren Eltern zum Vorlesefest für Donnerstag, 3. Mai, 15.15 Uhr in die Stadtbibliothek eingeladen.

Die Lesepaten und das Team der Stadtbibliothek haben für das Fest ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet, das dieses Jahr unter dem Motto „Freundschaft verbindet– Geben und Nehmen“ steht. Den musikalischen Auftakt des Sommerfestes gestaltet Hannelore Schmanke mit Schülerinnen der Musikschule sowie allen Kindern und Eltern, die gerne singen.

Während des Festes können die Kinder an verschiedenen Stationen Geschichten hören, basteln oder spielen. Auf der Leseinsel in der Kinderbibliothek wird das Kamishibai „Freunde“ von Helme Heine gezeigt und im Veranstaltungsraum „Ein Haufen Freunde – ganz schön stark“ als Bilderbuchkino vorgeführt. Die Kreativecke lädt zum Basteln bunter Papierblumen ein, und am Glücksrad kann jedes Kind etwas gewinnen.