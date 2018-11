Vorlesen für Kleinkinder

Bensheim.Das nächste „Zwergenschmökern“ – die Vorlesereihe für Kleinkinder – findet am Donnerstag (8.), 10 Uhr, in der Stadtbibliothek statt. Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen.

Im Mittelpunkt steht diesmal das Pappbilderbuch „Eddie Meisterdieb – Eine rasante Verfolgungsjagd mit Verschwinde-Klappen!“. Zum Inhalt: Ein Dieb geht um im Wald. Dem Fuchs kommt im Schlaf seine Kuscheldecke abhanden. Kurz darauf verschwindet ein großes Stück Käse aus dem Vorrat der Ratte. Als die beiden den Dieb verfolgen, treffen sie auf immer mehr Tiere, die ebenfalls bestohlen wurden. Sie alle schließen sich der wilden Verfolgungsjagd an und machen eine erstaunliche Entdeckung . . .

Das „Zwergenschmökern“ findet außerhalb der Öffnungszeiten der Bibliothek statt. Wer teilnehmen möchte, muss am Eingang Spielplatz klingeln. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 03.11.2018