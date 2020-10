Vorlesen für Kleinkinder

Bensheim.Das nächste „Zwergenschmökern“ – die Vorlesereihe für Kleinkinder zum Zuhören und Mitmachen – findet am Donnerstag (8.) um 10 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils in die Bibliothek kommen.

Im Mittelpunkt steht diesmal das großformatige Pappbilderbuch „Einsteigen – Losfahren“ von Susanne Gernhäuser, das viele spannende Fahrzeuge präsentiert. Vorlesetexte erzählen kleine Geschichten und vermitteln ganz nebenbei allererstes Sachwissen. Das „Zwergenschmökern“ findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Teilnehmende werden gebeten, am Eingang Spielplatz zu klingeln. Bedingt durch die Corona-Einschränkungen gibt es folgende Anpassungen: Interessierte müssen sich vorher unter bibliothek@bensheim.de oder telefonisch unter 06251/17070 anmelden, ihre Daten angeben und die Hygienemaßnahmen beachten.

Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl kann maximal eine Begleitperson pro Kind dabei sein. Weitere Infos, das Hygienekonzept und Flyer mit allen Terminen der Vorlesesaison gibt es in der Stadtbibliothek, unter www.stadtkultur-bensheim.de oder auf Facebook. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.10.2020