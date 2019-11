Vorlesenacht in der Stephanusgemeinde

Bensheim.Es sind noch einige Plätze frei für die Vorlesenacht für Kinder vom ersten bis zum dritten Schuljahr, die vom 15. auf den 16. November in der Stephanusgemeinde in der Eifelstraße 37 in Bensheim stattfinden wird. Es geht um 19.30 Uhr los, es ist eine Nachtwanderung geplant, anschließend gibt es Kinderpunsch und frische Brezeln.

Dann geht es in die Schlafsäcke und es wird vorgelesen, bis auch das letzte Kind schläft. Am nächsten Morgen gibt es ein leckeres Frühstück und die Kinder können um 9 Uhr wieder von ihren Eltern abgeholt werden. Die Kinder können noch bis zum Dienstag (12.) im Gemeindebüro (Telefon 06251/66166, Anrufbeantworter) oder bei Pfarrerin Gallmeier, Telefon 06251/64681, angemeldet werden. red

