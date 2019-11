Bensheim.Das nächste Zwergenschmökern – die Vorlesereihe für Kleinkinder – findet am Donnerstag (14.) um 10 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen. Im Mittelpunkt steht das farbenprächtige Pappbilderbuch „Kleiner Dino, wo ist deine Mama?“ von Sandra Grimm mit vielen Klappen zum Stöbern und Entdecken.

Zum Inhalt: „Wer versteckt sich hinter dem Felsen? Und hat da nicht etwas hinter dem Baumstamm geraschelt? Der kleine Baby-T-Rex macht sich auf die Suche nach seiner Mama und das lustige Dino-Abenteuer beginnt. Bis er seine Mutter entdeckt, trifft er auf den kleinen Alamosaurus, den Baby-Archäopteryx in seinem Nest, den lustigen Triceratops und das Ankylosaurus-Kind.“

Das Zwergenschmökern findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Wer teilnehmen möchte, muss am Eingang Spielplatz klingeln. ps

