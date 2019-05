Vorlesestunde an vier Samstagen

Bensheim.Das nächste Zwergenschmökern – die Vorlesereihe für Kleinkinder – findet erstmalig an einem Samstag (18.) ) um 9.30 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen.

Im Mittelpunkt steht diesmal das kunterbunte Wimmelbuch „Suche und finde – Stadt, Land, Meer“ mit großen ausklappbaren Seiten. Zum Inhalt: „Hier ist so viel zu entdecken: Fußgänger und Radfahrer in der Stadt, Tiere und Traktoren auf dem Land, Boote, Angler und Jetski-Fahrer auf dem Wasser, Bauarbeiter und Bagger auf der Baustelle, Reisende und Züge am Bahnhof, Flieger und Piloten auf dem Flughafen. Ein Activity- und Wimmelbuch mit großen Klappen zum Ausklappen und Suchen.“

Das Zwergenschmökern findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Wer teilnehmen möchte, muss am Eingang Spielplatz klingeln. Die drei weiteren Termine für das Zwergenschmökern im Sommer sind samstags am 15. Juni, 13. Juli und 10. August. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.05.2019