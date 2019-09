Vorlesestunde für Kleine

Bensheim.Das nächste Zwergenschmökern – die Vorlesereihe für Kleinkinder – findet noch einmal an einem Samstag (7.) um 9.30 Uhr in der Stadtbibliothek statt.

Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen.

Im Mittelpunkt steht diesmal die erfrischend abenteuerliche Geschichte „Der große Zahnputztag im Zoo“ von Sophie Schoenwald.

Das Zwergenschmökern findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Wer teilnehmen möchte, muss am Eingang vom Spielplatz kommend klingeln. Das nächste Zwergenschmökern findet im Rahmen der neuen Vorlesesaison wieder an einem Donnerstag, dem 10. Oktober, um 10 Uhr statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.09.2019