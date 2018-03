Anzeige

Bensheim.Das nächste „Zwergenschmökern“ – die Vorlesereihe für Kleinkinder – findet am Donnerstag (8.) um 10 Uhr in der Stadtbibliothek statt.

Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen. Im Mittelpunkt steht dieses Mal das Pappbilderbuch „Häschen, Huhn und Osterei – ist das eine Sucherei“.

Endlich ist wieder Ostern! Der Osterhase versteckt die bunten Eier, doch dann muss auch er beim Suchen helfen. Denn die kleinen Küken, die Igel und die Katzenkinder haben sich versteckt.