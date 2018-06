Anzeige

Bensheim.Das nächste „Zwergenschmökern“ – die Vorlesereihe für Kleinkinder – findet am Donnerstag (14.) um 10 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen.

Im Mittelpunkt steht dieses Mal das Pappbilderbuch: „Klänge der Natur – Was hörst du in der Nacht ?“ Es geht um Eulen, die rufen, ein Zug, der rattert, die Turmuhr, die schlägt. Zehn echte Klänge machen die Kinder mit den Geräuschen der Nacht vertraut. Das „Zwergenschmökern“ findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Wer teilnehmen möchte, muss am Eingang Spielplatz klingeln.

Die nächste Veranstaltung findet dann wieder am 12. Juli statt. ps