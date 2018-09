Vorlesestunde für Kleinkinder

Bensheim.Das nächste „Zwergenschmökern“ – die Vorlesereihe für Kleinkinder – findet am Donnerstag (13.) um 10 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen. Im Mittelpunkt steht dieses Mal das Pappbilderbuch: „Klopf, klopf! Komm herein!“, ein kunterbuntes Buch mit vielen Klappen, das zum Mitmachen und -spielen einlädt.

Zum Inhalt: „Hörst du das Klopfen an der Tür? Wer steht davor und ruft nach dir? Wer kratzt am Fenster, schwarz gefleckt? Und wer hat sich im Schrank versteckt?“ Gemeinsam suchen die Kinder nach Antworten.

Das „Zwergenschmökern“ findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Wer teilnehmen möchte, muss am Eingang Spielplatz klingeln. Die kommende Veranstaltung findet am Donnerstag, 11. Oktober, statt. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 08.09.2018