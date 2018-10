Vorlesestunde für Kleinkinder

Bensheim.Das nächste „Zwergenschmökern“ – die Vorlesereihe für Kleinkinder – findet am Donnerstag (11.) um 10 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Claudia Daum liest aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen. Im Mittelpunkt steht dieses Mal das Pappbilderbuch: „Im Kindergarten“.

Zum Inhalt: „Schiebe und entdecke den Kindergarten! Wohin gehört der Rucksack? Was macht man auf dem Klo? Was kann man Spielen? Teddy Tom zeigt dir seine Welt. Große und stabile Schiebeeffekte erwecken den Kindergarten zum Leben.“ Die Kinder können gemeinsam den Kindergarten entdecken.

Das „Zwergenschmökern“ findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Wer vorbeischauen möchte, muss am Eingang Spielplatz klingeln. Eine weitere Veranstaltung findet am Donnerstag, 8. November, statt. ps

