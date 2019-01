Vorlesestunde für Kleinkinder

Bensheim.Das erste Zwergenschmökern in diesem Jahr – die Vorlesereihe für Kleinkinder – findet am Donnerstag (10.) um 10 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen.

Im Mittelpunkt steht dieses Mal das fröhlich-bunte Pappbilderbuch „Meine Oma ist ein Storch“. Zum Inhalt: „Ganz der Opa, ganz die Oma und ganz die Mami und ganz der Papi! Oder? Dieses besondere Buch zeigt: In einer Familie sind sich alle ähnlich und doch so verschieden. Und alle gehören zusammen. Oma ist ein Storch.

Sie mag gern fliegen. Opa angelt gern. Er ist ein Krokodil. Dann ist Papa ein Krokostorch. Omi ist ein Elefant und Opi ein Tiger. Deswegen ist Mama ein Tigerfant. Was bin dann ich? Ein Eltikrosto? Oder doch ein Krotistorchfant?“

Das Zwergenschmökern findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Wer teilnehmen möchte, muss am Eingang Spielplatz klingeln. Die kommende Veranstaltung ist am Donnerstag, 14. Februar. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.01.2019