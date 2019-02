Vorlesestunde für Kleinkinder

Bensheim.Das nächste Zwergenschmökern – die Vorlesereihe für Kleinkinder – findet am Donnerstag (14.) um 10 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen. Im Mittelpunkt steht dieses Mal die Mutmachgeschichte „Die kleine Spinne Widerlich“ von Schauspielerin Diana Amft.

Zum Inhalt: Die kleine Spinne Widerlich macht sich eines Tages auf den Weg, um herauszufinden, warum die Menschen Angst vor ihr haben. Auf ihrer Reise fragt sie viele Freunde und Verwandte um Rat, und jeder hat eine andere Antwort. Doch so nach und nach wird der kleinen Spinne eines klar: Man hat nur Angst vor Dingen, die man nicht kennt und nicht versteht. Und dagegen lässt sich etwas tun.

Das Zwergenschmökern findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Wer teilnehmen möchte, muss am Eingang Spielplatz klingeln. Die nächste Veranstaltung findet dann am Donnerstag, 14. März, statt. ps

