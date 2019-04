Vorlesestunde für Kleinkinder

Bensheim.Das nächste Zwergenschmökern – die Vorlesereihe für Kleinkinder – findet am Donnerstag (11.) um 10 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen.

Im Mittelpunkt steht die lustige Geschichte „Hoppel in der Osterhasenschule“ mit fröhlichen Wimmelbildern. Zum Inhalt:“ Hoppel und sein Freund Heribert sind ganz aufgeregt. Sie sind jetzt in der Osterhasenschule und dürfen lernen, wie man zu einem Osterhasen wird. Gleich zu Beginn gibt es viele Ausflüge in die Ostereierfabrik, ins Osterhasenmuseum und zu den Schiffen, Zügen und Hubschraubern, mit denen die bunten Eier dann auf der ganzen Welt verteilt werden.“

Das Zwergenschmökern findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Wer teilnehmen möchte, muss am Eingang Spielplatz klingeln. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 06.04.2019