Vorlesestunde für Kleinkinder

Bensheim.Das nächste Zwergenschmökern – die Vorlesereihe für Kleinkinder – findet wieder an einem Samstag, 15. Juni, um 9.30 Uhr in der Stadtbibliothek statt.

Winnie Lechterbeck liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen. Im Mittelpunkt steht diesmal die Geschichte „Glattes Haar wär’ wunderbar“ von Laura Ellen Anderson. Zum Inhalt: „Überall Kringel und Wirbel am Schopf, zu wirr und verrückt dieser Wuschelkopf! Nicht zum Aushalten, diese Locken! Weder nächtelanges Bürsten noch Wasser noch Klebeband können die ungeliebten Kringel glätten … Einfach ungerecht, findet Wuschelkopf. Doch als sie ein Mädchen mit glatten Haaren trifft, sieht die Welt gleich ganz anders aus. Dieses Mädchen wünscht sich nämlich nichts sehnlicher als welliges Haar. Vielleicht sind Locken ja doch gar nicht so übel?“

Das Zwergenschmökern findet außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek statt. Bitte am Eingang Spielplatz klingeln.

Die beiden weiteren Termine für das Zwergenschmökern im Sommer sind ebenfalls Samstage: 13. Juli und 10. August. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 08.06.2019