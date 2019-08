Vorlesestunde für Kleinkinder

Bensheim.Das nächste Zwergenschmökern – die Vorlesereihe für Kleinkinder – findet wieder an einem Samstag, 10. August, um 9.30 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen.

Im Mittelpunkt steht diesmal die berührende Freundschaftsgeschichte „Wir zwei gehören zusammen“ von Michael Engler. „An einem warmen Frühlingsmorgen entdeckt der Hase den Igel. So etwas Stacheliges hat er noch nie gesehen. Ihm gefällt der Igel. Und dem Igel gefällt das weiche Fell des Hasen. Von nun an treffen sich die beiden jeden Morgen auf der Lichtung am Bach, spielen Fangen und Verstecken und beschließen: Wir wollen Freunde fürs Leben sein! Doch eines Tages ist der Igel plötzlich verschwunden.“

Das Zwergenschmökern findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Wer teilnehmen möchte, muss am Eingang Spielplatz klingeln.

Das nächste Zwergenschmökern findet ein weiteres Mal an einem Samstag statt: am 7. September. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.08.2019