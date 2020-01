Vorlesestunde für Kleinkinder

Bensheim.Das nächste Zwergenschmökern – die Vorlesereihe für Kleinkinder zum Zuhören und Mitmachen – findet am Donnerstag (9.) um 10 Uhr in der Stadtbibliothek statt, zum ersten Mal in Kooperation mit dem Familienzentrum Bensheim.

Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen.

Im Mittelpunkt steht die Geschichte „Die kleine Spinne Widerlich sagt Gute Nacht“ von Diana Amft, der aus Film und Fernsehen bekannten Schauspielerin: „Die kleine Spinne ist müde. Auf dem Weg ins Bett sagt sie noch all ihren Freunden und Verwandten Gute Nacht. Sie besucht Tante Igitte, Onkel Langbein, Mucki und Oma Erna. Und sie schaut auch noch, was ihr bester Freund Niesi so macht. Der kuschelt bereits mit seinem Schnuffeltuch. Na, dann wird es auch höchste Zeit für die kleine Spinne, in ihr Netzchen zu krabbeln.“

Das Zwergenschmökern findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Wer teilnehmen möchte, muss am Eingang Spielplatz klingeln. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.01.2020