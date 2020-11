Vorlesestunde im Digitalformat

Bensheim.Zur Vorlesestunde „Lesen auf der Insel“ lädt die Stadtbibliothek Bensheim alle Kinder ab 5 Jahren ein. Am Donnerstag (5.) um 15.30 Uhr liest Lesepate Walther Fitz die großartige Geschichte „Lillemi und Wolf. Kleine Fee mit großem Herzen“ von Alice Pantermüller, die kindgerecht Toleranz und Vorurteile thematisiert.

Zum Inhalt: „Bei der kleinen Waldfee Lillemi ist jedes Tier willkommen – egal wie nass, wie hungrig, wie groß oder wie klein es ist. Bis eines Nachts ein Wolf an Lillemis Tür klopft. Der ist ganz schön brummig und auch ein bisschen scheußlich. Die anderen Tiere wollen nichts mit ihm zu tun haben und machen sich aus dem Staub. Lillemi vermisst ihre Freunde, will aber den Wolf nicht wegschicken. Was kann sie tun, um alle Tiere des Waldes in ihrem Häuschen zu versammeln? Die kleine Fee hat einen schlauen Plan.“

Bedingt durch die Corona-Einschränkungen dürfen keine Veranstaltungen vor Ort stattfinden. Deshalb wird die Vorlesestunde im geschlossenen digitalen Format angeboten. Interessierte melden sich bitte unter bibliothek@bensheim.de.

Weitere Infos und Flyer mit allen Terminen der Vorlesesaison gibt es in der Stadtbibliothek Bensheim, Beauner Platz 3 oder unter www.stadtkultur-bensheim.de. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.11.2020