Vorlesestunde in der Stadtbücherei

Bensheim.Für Donnerstag (18.) um 15.30 Uhr lädt die Stadtbibliothek Kinder ab vier Jahren ein. Walter Fitz zeigt das Bilderbuchkino „Tapferbär und Paps“ – eine rührende und warmherzige Vater-Sohn-Geschichte, die von Mut, Vertrauen und Geborgenheit erzählt.

Zum Inhalt: „Papa-Tage sind was Tolles. Besonders, wenn der kleine Bär an einem heißen Sommertag mit seinem Papa einen Ausflug zum Fluss macht. Aber der Weg ist weit und es geht über Stock und Stein. Der kleine Bär will einen großen Sprung machen. Plumps, das wurde eine Bauchlandung. Jetzt tut das Knie weh und der kleine Bär mag nicht weitergehen. Wie gut, dass der Papa so geduldig ist.“ Wer wissen will, wie die Geschichte weitergeht, sollte in der Stadtbibliothek vorbeischauen. Die Bilder zur Geschichte werden auf großer Leinwand gezeigt, und im Anschluss kann nach Herzenslust gemalt werden. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.10.2018