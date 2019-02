Vorlesestunde in der Stadtbücherei

Bensheim.Zur kommenden Vorlesestunde „Lesen auf der Insel“ lädt die Stadtbibliothek Bensheim alle Kinder ab fünf Jahren ein. Am Donnerstag (7.) um 15.30 Uhr liest Lesepatin Edeltraud Wiegert die Geschichte „Das Beste überhaupt – Meerschwein sein“.

Zum Inhalt: „Wenn er größer wäre, würde er auffallen, wenn er ein Lied pfeifen könnte, auch. Aber da merkt Miro, dass die anderen weg sind. Sie ziehen zum Versammlungsort, wo das das beste Meerschwein überhaupt gewählt werden soll. Unterwegs will sich jeder hervortun: durch Schlauheit, Mut oder große Sprünge. Und erst richtig los geht die Prahlerei vor der Wahl. Da ruft einer: Keine langen Reden. Wir wählen Miro. Miro will nicht um jeden Preis etwas Besonderes sein. Er tut, was er kann, und so gut er es kann. Als bestes Meerschwein überhaupt wünscht sich Miro, dass er nicht allein auf dem Gewinnerstein bleiben muss. Er will das Beste überhaupt: Er will mittendrin sein.“

Nach dem Vorlesen können die Kinder noch gemeinsam Bilder malen. Treffpunkt ist das Lesepodest in der Kinderbibliothek. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.02.2019