Vorlesestunde in der Stadtbücherei

Bensheim.Zur Vorlesestunde „Lesen auf der Insel“ lädt die Stadtbibliothek Bensheim Kinder ab fünf Jahren ein. Am Donnerstag (4.) um 15.30 Uhr liest Lesepatin Edeltraud Wiegert die Osterhasengeschichte: „Osterhase dringend gesucht!“.

Zum Inhalt: „Dieses Jahr will der Osterhase auch mal in den Skiurlaub – aber deswegen darf natürlich das Osterfest nicht ausfallen! Damit alle bunten Eier rechtzeitig in den Osternestern landen, macht er sich kurzerhand auf die Suche nach einem Stellvertreter. Leider können nicht alle Tiere in den wichtigen Disziplinen glänzen: Der Elefant ist viel zu trampelig mit den zerbrechlichen Eiern, das Faultier ist beim Verstecken zu langsam und die Affen machen nur Affenquatsch. Gibt es niemanden, der einspringen kann?“

Nach dem Vorlesen können die Kinder noch gemeinsam Bilder malen. Treffpunkt ist das Lesepodest in der Kinderbibliothek. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.04.2019