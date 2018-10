Vorlesestunde in drei Sprachen

Bensheim.Der Ausländerbeirat der Stadt hat wieder in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek eine Kindervorlesestunde in drei Sprachen für Kinder ab vier Jahre organisiert.

Das Vorlesen findet in der Kindersitzinsel der Stadtbibliothek am Donnerstag, 8. November, um 15.30 Uhr statt. Gelesen wird in drei Sprachen – Deutsch, Türkisch und Französisch – die Geschichte „Der Farbenverdreher“ von Ulrike Rylance und Jessica Störmer. Mit Requisiten wird die Geschichte für die Kinder verständlicher gemacht. Zum Einstieg in die Farbenwelt können die Kinder mit vielen bunten Farbstiften einen Drachen aus festem Papier nach Herzenslust bemalen und mit bunten Fädchen bekleben. Kinder, Eltern, Erzieherinnen Erzieher sind eingeladen. red

