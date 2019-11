Vorlesestunde in drei Sprachen

Bensheim.Der Ausländerbeirat der Stadt Bensheim hat in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek wieder eine mehrsprachige Kindervorlesestunde für Kinder ab vier Jahren organisiert. Gelesen wird am Donnerstag, 28. November, in der Kindersitzinsel der Stadtbibliothek ab 15.30 Uhr in drei Sprachen: in Deutsch, Türkisch und Französisch.

Die Vorlesestunden bestehen seit 2011 und finden zwei mal im Jahr statt. Sie sollen eine Brücke zu einer besseren Kommunikation schlagen. Der Klang der Fremdsprache soll das Interesse wecken, um das Unbekannte zu bewältigen und Sprachen spielerisch zu lernen, beim Lesen und Vorlesen. An Hand von Requisiten wird die Geschichte zum Leben erweckt. Durch das Interaktive werden die Kinder mit einbezogen.

Gelesen wird die Geschichte „Kleiner Eisbär Lars, bring uns nach Hause“. Zum Inhalt: Lars, der kleine Eisbär, trifft auf ein Forscherboot und zwei Eisbärkinder, die von den Forschern gerettet wurden, denn in diesem Jahr ist es ungewöhnlich warm.

Zusammen mit seinem Freund Fredi, dem Dackel, hilft er den Eisbärkindern. Eine abenteuerliche Reise beginnt. Zur Einführung in die Geschichte dürfen die Kinder einen Bären malen und anschließend mit nach Hause nehmen.

Die Bücher können in den Sprachen Deutsch, Türkisch und Französisch ausgeliehen werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.11.2019