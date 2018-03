Anzeige

Bensheim.Zur nächsten Vorlesestunde „Lesen auf der Insel“ lädt die Stadtbibliothek Bensheim alle Kinder ab fünf Jahren ein. Am Donnerstag, 5. April, 15.30 Uhr liest Edeltraut Wiegert die Bilderbuch-Geschichte „Borst vom Forst“. Zum Inhalt: „Eines Tages findet Frischling Borst eine Meeresschnecke im Wald. Unbedingt will Borst die Schnecke nach Hause bringen. Aber der Weg zum Meer ist weit und gefährlich.“ Eine poetische Bilderbuchgeschichte, die davon erzählt, dass man das Meer erreichen kann, wenn man es wirklich will.

Nach dem Vorlesen können die Kinder noch gemeinsam Bilder malen. Treffpunkt ist das Lesepodest in der Kinderbibliothek. ps