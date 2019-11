Vorlesetag in der Stadtbücherei

Bensheim.Zum bundesweiten Vorlesetag lädt die Stadtbibliothek Bensheim Kinder ab vier Jahren ein. Am Freitag (15.) um 15.30 Uhr liest Bibliotheksleiterin Winnie Lechterbeck die lustige und warmherzige Geschichte von der kleinen „Heule Eule“ – eine wunderbare Erzählung rund um die kindliche Gefühlswelt.

Zum Inhalt: „Die kleine Eule heult und heult. Niemand weiß, warum. Und alle Versuche, das Eulenkind zu trösten, schlagen fehl. Schließlich ist nicht einmal sicher, dass die kleine Eule selbst weiß, warum sie heult. Doch eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Hauptsache, es ist jemand da, der sie ohne Wenn und Aber in die Arme schließt.“ Außerdem gibt es an diesem Tag eine besondere Überraschung für die Kinder.

Treffpunkt ist das Lesepodest in der Kinderbibliothek. Um Anmeldung an der Infotheke (Tel. 06251/17070 oder Mail: bibliothek@bensheim.de) wird gebeten. red

