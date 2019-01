Vornerum-Premiere am 1. Februar

Bensheim.„Ohne Glaube, Liebe, Hoffnung gibt es logischerweise kein Leben. Das alles resultiert voneinander“, meint der Schupo Alfons Klostermeyer zu der arbeitslosen, vorbestraften Elisabeth. Aber stimmt das?

Das Bensheimer Vornerum-Theater zeigt in dem spannenden zeitlos-zeitkritischen Stück „Glaube Liebe Hoffnung“ von Ödön von Horvárth aus dem Jahre 1932 unter der Regie des Darmstädter Theaterpädagogen und Regisseurs Volkmar Hahn, wie leicht man aus dem sozialen Netz fallen kann – und wie schwer es ist, wieder Fuß zu fassen. Die Inszenierung ist schonungslos offen, aber auch mit einem Quäntchen Humor versehen.

Die Premiere des Stückes ist am Freitag, 1. Februar, 20 Uhr, im Wappensaal des Dalberger Hofs. Weitere Termine sind: 2. Februar, 20 Uhr, 3. Februar, 18 Uhr, 8. und 9. Februar, 20 Uhr sowie 10. Februar, 18 Uhr.

Karten gibt es bei „Fashion and more“, Hauptstraße 86, in der Buchhandlung Nuss, Darmstädter Straße 159, in Auerbach sowie an der Abendkasse. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.01.2019