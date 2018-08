Anzeige

Bensheim.Für das Stück „Meister Jakub und die Pest“ sucht das Vornerum-Amateurtheater Bensheim noch weitere Darsteller, bevorzugt Männer, aber auch Frauen sind willkommen. Das Stück spielt im 13. Jahrhundert und erzählt die Geschichte des getauften jüdischen Arztes Meister Jakub und seinem Kampf gegen Pest, Vorurteile und Verfolgung.

Bei aller Tragik enthält es auch komische und anrührende Elemente. Die Premiere ist für Ende Januar geplant, spätestens Mitte Februar soll die Produktion abgeschlossen sein. Die Proben sind montags von 19 bis 21.30 Uhr in der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim sowie an drei bis vier Wochenenden. Anfragen an vornerum@gmx.de, weitere Infos unter www.vornerum-bensheim.de. red