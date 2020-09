Vorsicht im Glashaus

Um die Stimmung in der Stadtgesellschaft war es tatsächlich schon besser bestellt. Daran wird sich auch in den nächsten Wochen wenig ändern. In Wahlkampfzeiten gibt es wenig Platz für Versöhnliches. Da gilt es zuvorderst, das Profil zu schärfen und die Positionen zu stärken. In der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag zeigten die Fraktionen, dass sie das kleine Einmaleins der verbalen Blutgrätschen und Presselufthammer-Attacken selbstredend beherrschen. Alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen.

Empfehlenswert wäre allerdings, wenn bei den Attacken auf die Konkurrenz ab und an die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden könnte. Schließlich ist es um die Demokratie in Bensheim nicht so schlecht bestellt, dass man befürchten muss, demnächst als neuer Vorort von Minsk in die Geschichte einzugehen. Und Bürgermeister Rolf Richter, der in der jüngeren Vergangenheit sicherlich nicht immer ein glückliches Händchen bei seinen Entscheidungen bewies, hat weniger autokratische Züge, als ihm aus der einen oder anderen Ecke unterstellt wird.

Grundsätzlich fruchten im Schlagabtausch darüber hinaus die Sandkasten-Vorwürfe nicht, wer denn wem mutmaßlich zuerst ein Förmchen an den Kopf geschmissen hat. Denn irgendwie sitzen doch alle im Glashaus. Wenn nun jeder meint, den ersten Stein werfen zu dürfen, steht man am Ende vor einem Scherbenhaufen. Das mag eine befreiende Wirkung haben, nur geht dabei auch Vertrauen zu Bruch. Und davon ist in Bensheim schon zu viel verloren gegangen.

Mehr Ruhe in der Stadt

Der 17. Januar als Termin für den Bürgerentscheid taugt dabei ohnehin nicht als vertrauensbildende Maßnahme. Selbst wenn man der Rathausspitze, flankiert von CDU und SPD, nicht - wie von den anderen Fraktionen geschehen - unterstellen will, dass man bewusst auf eine niedrige Wahlbeteiligung an einem vermeintlich unattraktiven Datum hofft, bleibt dies als Interpretationsmöglichkeit gegeben. Mit diesem Vorwurf werden die Beteiligten leben müssen. Zumal man heute schon problemlos vorhersagen kann, wie sich die Debatte entwickelt, sollte das Quorum knapp verfehlt werden. Dann lag es selbstredend am Termin.

Trotz allem gibt es bei einer etwas nüchterneren Betrachtung der Sachlage sowohl für den 14. März als auch für den 17. Januar Argumente, denen man sich ohne schlechtes Gewissen anschließen kann. Und über die man offen und hart diskutieren muss. So funktioniert Demokratie.

Unstrittig ist jedoch, dass spätestens nach dem 14. März wieder mehr Ruhe ins Parlament und in die Stadt einkehren muss. Die ständigen Scharmützel bringen nichts außer einer vergifteten Atmosphäre – zu der auch die Vorgänge rund um das Bürgerbegehren beigetragen haben. Eine taktische, besonnenere Vorgehensweise im Rathaus hätte an dieser Stelle nicht geschadet, um die bekannte Eskalation samt juristischer Auseinandersetzung mit der Bürgerinitiative zu verhindern.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.09.2020