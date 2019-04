Vorstandswahlen bei den Schwimmern

Bensheim.Turnusgemäß fanden bei der Mitgliederversammlung der Schwimmabteilung in diesem Jahr wieder Vorstandswahlen statt. Der bisherige Vorstand wurde im Amt bestätigt, bei den Beisitzern und dem Jugendwart gab es einen Wechsel.

Abteilungsleiterin bleibt Andrea Herrmann, ihr Stellvertreter ist weiterhin Thomas Plich. Der Jahresrückblick mit den Aktivitäten – wie Pizzabacken für Kinder, eine Übernachtung im Kinderhotel, die Frühjahrswanderung – und auch die zahlreichen Wettkämpfe gaben einen Einblick in das aktive Vereinsleben.

An dieser Stelle wurden besonders die Übungsleiter und auch Kampfrichter gelobt, denn ohne ihren Einsatz ist kein Sport- und Wettkampfbetrieb möglich. Die Wiederwahl ist somit auch ein Dankeschön und Grund für ein „Weiter so“.

Ebenso wiedergewählt wurden Gabriele Weiß (Kassenbeauftragte) und Kerstin Rudert (Protokoll/ Presse). Als Jugendwart in Nachfolge zu Annika Fink wurde Raphael Plich gewählt, er bekommt Unterstützung von Julia Felker.

Auch bei den Beisitzern gab es Wechsel, neu im Vorstand sind Dieter Wehrle und Manuela Schneider, wiedergewählt wurde Daniel Göbel. Alle drei übernehmen organisatorische Aufgabenbereiche, um die Abteilungsleitung zu unterstützen. Wettkampfbeauftragter der Schwimmer bleibt Ulrich Späth.

Im Ausblick auf 2019 gab es ein paar Termine wie die kommende Frühjahrswanderung (4. Mai, Anmeldung bei Thomas Plich), einige Wettkämpfe im Mai (unter anderem die Bezirksmasters- und Jugend-Bezirksmeisterschaften), das Trainingslager an Pfingsten in Mainz, das hessische Landesturnfest in Bensheim und Heppenheim und auch der Hinweis auf das Herbstfest mit den Siegerehrungen zu den Vereinsmeisterschaften. red

