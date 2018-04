Vorträge, Ausflüge und historische Bilder

Anzeige

Fahrt ins Elsass

Am Montag, 14. Mai, führt ein Tagesausflug nach Sessenheim und Soufflenheim im Elsass sowie zum Kloster Lichtental. Anschließend folgt ein Bummel durch Baden-Baden. Die Abfahrt wird voraussichtlich um 8 Uhr am Busbahnhof Bensheim sein.

Einen Lichtbildervortrag über Namibia hält Wolfgang Lehmann am Montag, 18. Juni. Beginn ist um 17 Uhr im Kolpinghaus, Am Rinnentor 46. Die Privatmolkerei Hüttenthal im Odenwald ist das Ziel eines Ausflugs am Mittwoch, 18. Juli. Geplant sind Besichtigung und Führung, der Start in Bensheim soll um 15 Uhr sein.

Landtagsabgeordnete zu Gast

Landtagsabgeordnete Birgit Heitland kommt am Montag, 13. August, um 17 Uhr, in den Seniorentreff, Hauptstraße 53. Bei der Veranstaltung wird sie über die aktuelle Landespolitik berichten und auf die im Herbst anstehende Wahl des Hessischen Landtags blicken.

Traditionell kommt die Senioren-Union mit Fraktion und Mitgliedern der CDU zum Treffen auf dem Winzerfest zusammen. Für Dienstag, 4. September, 19 Uhr, werden Tische im Winzerdorf reserviert.

Ein Vortrag der Heilpraktikerin Christine Hechler-Ilie folgt am Montag, 8. Oktober, um 17 Uhr. Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.

Bensheim früher und heute: Unter diesem Motto zeigt Rudolf Schmitt am Montag, 12. November, einen Dia-Vortrag. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr im Kolpinghaus, Am Rinnentor 46.

Kommunalpolitik im Mittelpunkt

Die Kommunalpolitik steht am Montag, 10. Dezember, im Mittelpunkt. Erster Stadtrat Helmut Sachwitz und CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk werden über aktuelle Themen berichten. Der letzte Termin des Jahres findet um 17 Uhr im Kolpinghaus statt.

Weitere Auskünfte zu den einzelnen Veranstaltungen geben Brigitte Sattler, Telefon 06251/39303, und Josef Gewinner, Telefon 06251/849996. Sie nehmen insbesondere auch Anmeldungen zu den genannten Ausflügen entgegen.

Zur Teilnahme sind neben den Mitgliedern der Senioren-Union auch interessierte Bürger eingeladen. red

