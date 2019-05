Vorträge bei der Kolpingsfamilie

Bensheim.Am Dienstag (28.) um 19.30 Uhr spricht Maria Rita Bickerle, die beruflich in der Wohnungsbauförderung in Darmstadt tätig war, zum Thema „Behindertengerechtes Wohnen, welche Hilfen bietet der Staat?“ bei der Kolpingsfamilie.

Thema Achtsamkeit

Am Mittwoch, 5. Juni, um 19 Uhr ist folgendes Thema vorgesehen: Stress und Achtsamkeit sind heute in aller Munde. Was verbirgt sich unter dem Titel „Stressbewältigung durch Achtsamkeit”? Achtsamkeit geschieht, wenn wir im Hier und Jetzt sind und die Situation annehmen, wie sie im Augenblick ist, ohne zu werten. Ursula Hille, die Referentin, wird mit theoretischen Impulsen und kleinen Übungen in das Thema einführen. Beide Veranstaltungen finden im Kolpinghaus statt. Hierzu sind Mitglieder und Interessierte willkommen. red

