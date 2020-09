Vorträge der Akademie

Bensheim.Die Akademie im HospizVerein Bergstraße lädt zu ihren Herbstveranstaltungen ein. Diese widmen sich aktuellen und praxisnahen Themen und richten sich an alle Interessierten.

Zum wiederholten Mal bietet sich Bürgern die Möglichkeit, kompakt an einem Nachmittag zu erfahren, was sie für Nahestehende am Ende des Lebens tun können. Am 19. September von 14 bis 18 Uhr findet wieder ein Letzte-Hilfe-Kurs statt, Veranstaltungsort ist das Hochstädter Haus (Josef-Sartorius-Straße 1). Interessierte können sich per E-Mail (akademie@hospiz-verein-bergstrasse.de) oder telefonisch (06251/989450) anmelden oder weitere Details erfragen. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben.

Wenn Pflegebedarf besteht

Wenn ein Angehöriger pflegebedürftig wird, bedeutet das für die ganze Familie eine große Umstellung im Alltag. Pflegeversicherungen bieten hier Möglichkeiten der Unterstützung und Entlastung – welche das sind, welche Kriterien für die Inanspruchnahme gelten und wie die Beantragung funktioniert, ist jedoch eine komplexe Angelegenheit. Nadine Kaiser vom Pflegestützpunkt des Kreises Bergstraße sorgt für Durchblick im Antragsdschungel der Pflegeversicherungen; sie informiert am 24. September von 17.30 bis 19 Uhr im Hochstädter Haus (Josef-Sartorius-Straße 1) über das Leistungsangebot, und zwar trägerneutral.

Spenden willkommen

Auch Fragen aus dem Publikum werden an diesem Abend besprochen. Diese Kooperationsveranstaltung ist kostenlos, der Hospiz-Verein freut sich über eine Spende. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.09.2020