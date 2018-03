Anzeige

Im folgenden drei bereits feststehende Veranstaltungen, die sicher „Lust auf mehr“ machen:

Inklusives Kunstprojekt: Unter dem Motto „Picasso, Monet oder Jürgen Klaban“ bietet die Behindertenhilfe ein Kunst-Mitmachangebot für Oberstufenschüler an (11. Juni, 8.30 Uhr, Behindertenhilfe).

Workshop Globale FAIRwicklungen – und ich?: Interaktives Angebot zur Nachhaltigkeit für Jugendliche ab zwölf Jahren (11. Juni, 9 Uhr, Haus am Maiberg Heppenheim).

Lebensmittel ohne Gift – geht doch!: Der Filmemacher Bertram Verhaag berichtet über ein Unternehmen in Ägypten mit großem Bildungs-Programm. Es folgt eine Aussprache mit Informationen über Oikocredit (14. Juni, 20 Uhr, Alte Faktorei Bensheim).

Die Internationale Woche will Menschen und Organisationen verbinden, um die weltweiten Entwicklungsziele in der Region Bergstraße sichtbar zu machen. Viele Initiativen unterstützen bereits die Umsetzung der Entwicklungsziele und setzen sich für eine gerechtere Welt für alle ein. „Wir möchten Schüler, Lehrer sowie alle interessierten Bürger bestärken, genauer auf die Welt zu schauen: Wie können wir die Lebensbedingungen von allen Menschen auf der Welt verbessern? Und was müssen wir tun, damit die Erde uns Menschen noch in Zukunft (er)trägt?“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltungsreihe.

Auftakt am 5. Juni

Eingeleitet wird die Internationale Woche in Bensheim von einer Auftaktveranstaltung im Rahmen der „WeiterDenken“-Reihe der Karl-Kübel-Stiftung am Dienstag, 5. Juni. Thema ist „Nachhaltiger Konsum“. Der Vortrag zum nachhaltigen Einkaufen beginnt um 19 Uhr im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach.

Fred Grimm wird unter dem Motto „Shopping hilft die Welt verbessern“ Denkanstöße zum umsichtigen Konsumieren geben, und aufzeigen, was jeder ganz persönlich tun kann, um nachhaltiger einzukaufen. Grimm hat sich als Journalist und Buchautor intensiv mit dem Thema befasst. Mit seinem Vortrag thematisiert Grimm das Entwicklungsziel „Für nachhaltige Produktions- und Konsummuster sorgen“ und setzt sich mit seiner Umsetzung im Einkaufsalltag auseinander.

Detaillierte Informationen, Zeiten und Anmelde-Formalitäten für die Veranstaltungen der Internationalen Woche werden in den nächsten Tagen auf der Homepage der Stadt Bensheim veröffentlicht. ank

Info: Die Internationale Woche im Überblick online: https://www. bensheim.de/neues-events/ veranstaltungskalender.html

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.03.2018