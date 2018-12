Vorträge, Frühlingsfest und Gymnastik

Bensheim.Die Parkinsongruppe Bensheim hat ihr Halbjahresprogramm für 2019 vorgelegt. Alle Mitglieder sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu den Veranstaltungen herzlich eingeladen.

Am Dienstag, 15. Januar, um 15 Uhr referiert Herr Schmelz vom Seniorenbeirat Heppenheim im Awo-Sozialzentrum in der Eifelstraße über „Altersgerechtes Wohnen“.

Zu dem bereits angekündigten Angehörigentreffen lädt Vorsitzende Ingrid Hofmann am Donnerstag, 24. Januar, um 15 Uhr in den Seniorentreff Bensheim, Hauptstraße ein. Es sollen wieder Informationen gegeben und Erfahrungen ausgetauscht werden.

Zu einem Vortrag von Frau Shelton von der Polizei zu dem Thema „Vorsicht vor Betrügern“ sind die Mitglieder am Dienstag, 19. Februar, um 15 Uhr eingeladen.

Dann steht am Dienstag, 19. März, um 15 Uhr die Hauptversammlung sowie das Frühlingsfest auf dem Programm.

Ein interessanter Vortrag über Vorsorge- und Betreuungsvollmacht findet am Dienstag, 16. April, um 15 Uhr statt. Es schließt sich am Dienstag, 21. Mai, um 15 Uhr ein Vortrag über Ernährung bei Parkinson-Erkrankung an.

Die genannten Veranstaltungen finden im Awo-Sozialzentrum Bensheim, Eifelstraße statt.

Das Halbjahresprogramm findet am Dienstag, 18. Juni, mit einem Halbtagsausflug zur Straußenfarm nach Rülzheim seinen Abschluss.

Nochmals wird auf die wöchentlich stattfindenden Gymnastikstunden für Parkinson-Erkrankte hingewiesen, die auch im kommenden Jahr wieder angeboten werden.

Ab Mittwoch, 16. Januar, sind die Mitglieder der Selbsthilfegruppe und alle interessierten Bürger in das Pfarrzentrum Sankt Georg Bensheim von 10 bis 11 Uhr oder 11 bis 12 Uhr eingeladen. Kontaktaufnahme kann bei Ingrid Hofmann unter Telefon 06251/53319 oder Marianne Wahlig unter Telefon 06251/ 2607 erfolgen. mz

