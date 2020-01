Vortrag: „Arbeitsplatz Opernhaus“

Bensheim.Traditionsgemäß beginnt der deutsch-italienische Freundeskreis Bensheim-Riva del Garda sein Jahresprogramm mit einem Vortrag von Sabine Sonntag.

Hatte sich die Regisseurin und Operndramaturgin bisher überwiegend mit dem Glanz auf der Opernbühne, der von Primadonnen, Heldentenören und sonstigen Stimmbandakrobaten sowie von Komponisten und Librettisten ausgeht, beschäftigt, so steht diesmal ein Perspektivwechsel an.

Unter dem Titel „Arbeitsplatz Opernhaus“ werden am 21. Januar im Pfarrzentrum von Sankt Georg in Bensheim die Tätigkeitsbereiche am Theater vorgestellt. Wer tut was? Wer ist verantwortlich? Wer bestimmt, was gespielt wird? Was ist alles nötig, damit jeden Abend der Vorhang aufgeht?

Die Referentin wird bei ihrem 18. Vortrag den Blick hinter die Kulissen werfen und dabei von Jan-Benedict Tiggeler, dem Technischen Leiter des Nationaltheaters Mannheim unterstützt. Beide werden einige spektakuläre Bühnenszenen analysieren und erläutern, wie solche Ideen erstehen und mit welchen Tricks gearbeitet wird.

Auch auf die technischen Gerätschaften einer Opernbühne wird ein Blick geworfen. Musik gibt es natürlich ebenfalls.

Der Vortrag findet am Dienstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr, im Pfarrzentrum von Sankt Georg in Bensheim statt. Der Eintritt ist frei, Gäste sind willkommen. Peter J. Zeyer

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.01.2020