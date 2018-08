Vortrag bei der Bürgerhilfe

Bensheim.„Mehr Lebensqualität durch lösungsorientiertes handeln!“: Dieses Motto steht im Mittelpunkt eines Vortrages bei der Bürgerhilfe Bensheim. Für den Vortrag konnte die Bürgerhilfe den Psychologen Otto Merkel gewinnen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch (29.) um 15 Uhr im Generationentreff in der Hauptstraße 53 statt.

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Mitglieder der Bürgerhilfe. Auch Nichtmitglieder sind dazu eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Der Vortrag soll einladen, lösungsorientiertes Denken und Handeln in der Fantasie auszuprobieren. Wichtig dabei ist, sich auf das zu konzentrieren, was man erreichen will. Und dann zu schauen, wann es im eigenen Leben schon einmal ein wenig so war, wie man es hätte. red

