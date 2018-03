Anzeige

Auerbach.Am heutigen Mittwoch (21.) sind Interessierte um 20 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum in Auerbach zu einem Vortrag eingeladen: „Bibel zum Anschauen – biblische Inhalte und Botschaften in der bildenden Kunst“. Den Vortrag mit Bildbeispielen hält David Schnell, Pfarrer für die evangelische Stadtkirchenarbeit am Museumsufer, Frankfurt.

Eintritt ist frei

Der Eintritt zum Vortrag sowie zu der gleichzeitig im Gemeindezentrum laufenden Ausstellung „Bebilderte Bibel – ausgewählte Illustrationen biblischer Geschichten aus 500 Jahren Lutherbibel“ ist frei.

Der Vortrag gehört zu der diesjährigen Veranstaltungsreihe der „Auerbacher Winterakademie“. Die Winterakademie betreibt seit 1987 in bewährter Zusammenarbeit zwischen dem Evangelischem Bund Hessen und Nassau und der Auerbacher Kirchengemeinde Erwachsenenbildung. red