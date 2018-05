Anzeige

Bensheim.Für Dienstag (29.) um 20 Uhr lädt das Forum Michaelsgemeinde zum zweiten Vortrag in der Reihe „Zur Zukunft Europas“ ein. Der Bundestagsabgeordnete Michael Meister spricht über das Thema: „Europa – Problem oder Lösung für unsere Zukunft“. Meister hat sich als Finanzstaatssekretär in der letzten Legislaturperiode vielfältig aus wirtschaftspolitischer Sicht mit europapolitischen Themen beschäftigt. In der neuen Regierung arbeitet er als Staatssekretär im Ministerium für Bildung und Forschung.

Der Abend verspricht interessante Einblicke in die aktuelle europapolitsche Diskussion zu bieten. red