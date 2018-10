Vortrag: „Logik für Demokraten“

Bensheim.Das Haus am Maiberg sowie das Beratungsnetzwerk Hessen laden zu einem interaktiven Vortrag zum Thema „Logik für Demokraten“ in Bensheim ein. Der Vortrag findet am Montag, 22. Oktober, von 19 bis 21 Uhr, im Haus am Markt (Mehrzwecksaal) statt.

Im Vortrag wird auf die Grundstruktur politischer und populistischer Rede eingegangen. An verschiedenen Beispielen wird gezeigt, inwiefern diese Art des Redens als leere Hülse dient. Zuletzt wird diskutiert, wie es möglich ist, rhetorische Kompetenz aufzubauen und so der gegenwärtigen Tendenz zu Populismus und Demagogie gelassener entgegensehen zu können.

Workshop am Dienstag

Durch den Abend führt Daniel-Pascal Zorn. Der Referent (geboren 1981) studierte Philosophie, Geschichte und Komparatistik. 2015 promovierte er mit einer Komparatistik philosophischer Ansätze, die den Preis der Universität Eichstätt erhielt. In den letzten Jahren hat er sich der Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus gewidmet.

An den Vortrag knüpft am 23. Oktober ein Workshop an, der von 10 bis 16.30 Uhr im Haus am Maiberg Heppenheim stattfindet. red

Info: Weitere Informationen unter www.haus-am-maiberg.de

