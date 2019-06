Bensheim.Der Verein für Volksgesundheit Bensheim lädt am Mittwoch, 19. Juni, um 15 Uhr im Mehrgenerationenhaus Café Klostergarten (Klostergasse 5a) zum Vortrag „Schlaf ist die beste Medizin – Warum guter Schlaf so wichtig ist und was man dafür tun kann“ ein. Referentin ist Heilpraktikerin Corinna Koch. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.

In der Ankündigung heißt es: „Guter Schlaf ist lebensnotwendig. In der Nacht erholen sich Körper und Geist, Anspannungen werden abgebaut und verbrauchte Energien regenerieren sich. Doch laut aktuellen Untersuchungen ist in Deutschland jeder Dritte mit seinem Schlaf unzufrieden und fast 25 Prozent der Deutschen schlafen nicht genügend.

Die Ursachen für Schlafstörungen sind vielfältig. Vor allem Sorgen, Stress und die Lebensgewohnheiten wirken sich auf den Schlaf aus. Aber Ein- und Durchschlafprobleme oder frühes Erwachen können auch Anzeichen für ernsthafte Erkrankungen sein. Die Folgen schlafloser Nächte – Müdigkeit, Erschöpfung und Unkonzentriertheit – können auf Dauer sehr belastend sein.“

Im Vortrag am 19. Juni im Café Klostergarten werden auch altbewährte Hausmittel, homöopathische Mittel, Heilpflanzen und Mikronährstoffe vorgestellt. red

