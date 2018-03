Anzeige

Bensheim.Eine Venus-Fliegenfalle im heimischen Garten? Ungewöhnlich, aber nicht unmöglich. Das Züchten dieser interessanten Pflanzen ist in unserer Region gut möglich, wie in einem Vortrag am kommenden Donnerstag (22.) im Naturschutzzentrum Bergstraße erläutert wird. Beginn ist um 19 Uhr, Veranstalter ist die Botanische Vereinigung Bensheim.

Oskar Trackert aus Worms beschäftigt sich seit einigen Jahren mit diesen spezialisierten Pflanzen. Der Referent kultiviert zahlreiche Arten im heimischen Garten. Moorbeete anzulegen und damit Habitate für ganz verschiedene Arten von fleischfressenden Pflanzen zu schaffen, ist gar nicht so schwierig. Außerdem können Moorbeete auch in kleinen Gärten realisiert werden. Dazu kommt, dass dies alles im Sinne des Naturschutzes durchgeführt wird, damit die Biodiversität weltweit erhalten bleibt.

Wie funktionieren die unterschiedlichen Techniken des Insektenfangs? Dies ist ein weiterer Aspekt des Vortrags.