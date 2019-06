Vortrag über Akupressur

Bensheim.Akupressur ist ein Behandlungsverfahren aus der Traditionellen Chinesischen Medizin. Es ist eng mit der Akupunktur verwandt. Statt mit Nadeln arbeitet die Akupressur allerdings mit Druck. Die Technik kann helfen, Schmerzen zu lindern, Stress abzubauen oder beim Abnehmen zu unterstützen. Akupresseur Alex Liesen zeigt in einem Vortrag am Mittwoch (26.) im Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation, welche Punkte relevant sind, wie die Technik anzuwenden ist und wo die Grenzen der Behandlung liegen. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr in den Räumen der Heilpraktikerschule Bensheim und des Ausbildungsinstituts in der Promenadenstraße 10-12 in Bensheim. red

