Vortrag über alternative Krebstherapien

Bensheim.Im Rahmen der Reihe „Lebenskunst“ kommt am Mittwoch (22.), 20 Uhr, Lothar Hirneise in das Bensheimer Parktheater. Thema seines Vortrags ist: „ Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe – Die 10 größten Mythen der Onkologie“.

Initiator der Vortragsreihe Justus Keller sagt über diesen Abend: „Dieser Vortrag ist einer der spannendsten, den ich in letzter Zeit besucht habe: Seriös, aufklärend, kurzweilig, konstruktiv. Man muss nicht krank sein, um zu verstehen, hier geht es um eine ganz neue Sichtweise zu leben.“

Lothar Hirneise bereiste vier Jahre die ganze Welt, um herauszufinden, wie in anderen Ländern Krebs therapiert wird und wie erfolgreich diese Therapien sind. Sein Spezialgebiet ist dabei die Erforschung von Therapien, die Menschen gemacht haben, um wieder gesund zu werden, obwohl sie von der universitären Medizin aufgegeben waren.

Er ist außerdem ein Schüler der bekannten Forscherin Dr. Johanna Budwig und ehemaliger Forschungsdirektor der National Foundation for Alternative Medicine in Washington D.C. Seit 2006 gibt er sein Wissen weltweit auf Vorträgen und in Deutschland im 3E-Zentrum in Stuttgart weiter.

2019 starben allein in Deutschland etwa 240 000 Menschen an Krebs. Die meisten dieser Patienten haben die klassischen Standardtherapien erhalten: Operationen, Chemotherapien, Bestrahlungen, Antihormon- und Antikörpertherapien. „Doch wenn dies die weltweit besten Therapien sind, warum sterben dann jedes Jahr mehr Patienten an Krebs?“, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. „Und warum werden an vielen Universitäten außerhalb Europas Krebstherapien unterrichtet und angewandt, welche in Europa teilweise vollkommen unbekannt sind?“

In unzähligen Fällen könne Hirneise jedoch aufzeigen, dass es weltweit Krebstherapien gibt, die auch dann noch helfen können, wenn alle sagen, es gäbe keine Hilfe mehr. „Anstatt die universitären Dogmen der Onkologie ungeprüft zu akzeptieren, hat er sich auf eine inzwischen über 20-jährige Reise gemacht und kann heute beweisen, dass Mutationen nicht die Ursache, sondern eine Begleiterscheinung bei der Entstehung von Krebszellen sind.“

Dieses Wissen werde trotz der vielen Krebstoten immer noch nicht gelehrt, weil es gegen den Mainstream der universitären Onkologie sei und ein Überdenken notwendig machen würde.

Da jedes Jahr immer mehr Menschen an Krebs sterben, wird es nach Ansicht von Lothar Hirneise Zeit, alle Mythen und Dogmen der Onkologie näher zu betrachten und auch goldene Kälber der Medizin zu schlachten.

Nur so könne verhindert werden, dass es ein Umdenken gibt, damit man eines Tages nicht mehr so viel Angst vor Krebs haben müsse wie heute.

